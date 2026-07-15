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realitatea.md logorealitatea
15 Июля 2026, 23:06
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На трассе M1 в районе Прункул 17 июля ограничат движение

Национальная администрация автомобильных дорог сообщила о временных ограничениях движения на трассе M1 в районе Прункул в муниципии Кишинёв.

На трассе M1 в районе Прункул 17 июля ограничат движение.
На трассе M1 в районе Прункул 17 июля ограничат движение.

Ограничения будут действовать в пятницу, 17 июля, с 08:00 до 18:00, передает realitatea.md

Движение будет частично ограничено по левой полосе на участке 94+250 км, в районе пересечения с рекой Бык.

Ограничения связаны с проведением работ компанией Premier Energy Distribution. Планируется перенести электрические цепи №1 и №2 на их первоначальное место, а также демонтировать временную опору линии электропередачи.

На время проведения работ движение транспорта будет организовано по временной схеме.

Водителей призывают соблюдать требования временных дорожных знаков, снижать скорость в зоне проведения работ и учитывать возможные затруднения при планировании маршрута.

На трассе M1 в районе Прункул 17 июля ограничат движение

На трассе M1 в районе Прункул 17 июля ограничат движение

Источник
realitatea.md logorealitatea
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