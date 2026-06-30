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stiri.md logostiri
30 Июня 2026, 11:38
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На трассе Бельцы–Кишинёв из-за жары поднялись бетонные плиты

Житель Молдовы заснял на видео участок трассы Бельцы–Кишинёв, известной в народе как «бетонка», где из-за экстремальной жары несколько бетонных плит деформировались и поднялись, создав серьёзную опасность для водителей.

На трассе Бельцы–Кишинёв из-за жары поднялись бетонные плиты.
На трассе Бельцы–Кишинёв из-за жары поднялись бетонные плиты.

Ранее Национальная администрация дорог предупреждала, что аномальная жара (в стране действуют жёлтый, оранжевый и красный коды с 28 июня по 1 июля) может привести к деформации бетонного покрытия, в частности к поднятию плит, пишет stiri.md

Как пояснили в ведомстве, подобные явления вызваны аномально высокими температурами и могут создавать аварийные ситуации для всех участников дорожного движения.

В связи с этим Национальная администрация дорог усилила патрулирование и мониторинг состояния национальных трасс силами территориальных подразделений S.A. Drumuri, уделяя особое внимание наиболее уязвимым участкам.

Для оперативного реагирования мобилизованы аварийные бригады, которые занимаются установкой предупреждающих знаков и устранением повреждённых участков покрытия.

Водителей настоятельно призывают проявлять повышенную осторожность, снижать скорость и строго соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных в зонах деформаций.

Обо всех чрезвычайных ситуациях на дорогах или необходимости вызова ремонтных служб можно сообщать по круглосуточным телефонам Национальной администрации дорог: (+373) 78 337 744 и (+373) 60 477 117. Звонки принимаются также через Viber и WhatsApp.

Источник
stiri.md logostiri
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