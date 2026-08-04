На ремонт семи километров трассы R20 планируют потратить 11,5 млн леев

Национальная администрация дорог объявила тендер на ремонт двух участков трассы R20 Оргеев — Резина — Рыбница возле сел Чинишеуцы и Цахнауцы Резинского района. Их общая протяженность составляет семь километров.

На ремонт семи километров трассы R20 планируют потратить 11,5 млн леев.