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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 16:10
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На ремонт семи километров трассы R20 планируют потратить 11,5 млн леев

Национальная администрация дорог объявила тендер на ремонт двух участков трассы R20 Оргеев — Резина — Рыбница возле сел Чинишеуцы и Цахнауцы Резинского района. Их общая протяженность составляет семь километров.

На ремонт семи километров трассы R20 планируют потратить 11,5 млн леев.
На ремонт семи километров трассы R20 планируют потратить 11,5 млн леев.

На дороге планируют устранить выбоины и поврежденные участки, заделать трещины, уложить тонкий битумный слой и нанести разметку со светоотражающими элементами, передает rupor.md

Предварительная стоимость работ составляет около 11,5 млн леев без НДС. Деньги выделят из Дорожного фонда. Подрядчик должен будет завершить ремонт за три месяца.

Компании могут подать предложения до 21 августа.

На ремонт семи километров трассы R20 планируют потратить 11,5 млн леев

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Источник
rupor.md logorupor
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