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bani.md logobani
5 Августа 2026, 19:45
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На ремонт участка трассы в Каушанском районе выделят 17,5 млн леев

Государственная администрация автомобильных дорог (AND) объявила тендер на ремонт участка национальной трассы R26 Бендеры – Каушаны – Чимишлия.

На ремонт участка трассы в Каушанском районе выделят 17,5 млн леев.
На ремонт участка трассы в Каушанском районе выделят 17,5 млн леев.

На работы планируется направить 17,49 млн леев из Дорожного фонда, передает bani.md

Проект предусматривает ремонт участка общей протяженностью 8,13 километра в Каушанском районе. Средняя стоимость работ составит около 2,15 млн леев за километр.

Ремонт будет выполнен на двух отрезках: первый длиной около 2,9 километра проходит через село Тараклия Каушанского района, второй — протяженностью около 5,2 километра — расположен в направлении села Троицкое Чимишлийского района.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить фрезерование покрытия, ямочный ремонт, восстановление поврежденных участков, герметизацию трещин, устройство тонких битумных слоев, а также нанести новую продольную и поперечную дорожную разметку светоотражающей краской. Контракт также предусматривает выполнение других сопутствующих работ.

Прием заявок на участие в тендере продлится до 21 августа 2026 года, 10:00. Победитель конкурса будет определен по итогам процедуры государственных закупок.

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Источник
bani.md logobani
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