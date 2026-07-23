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23 Июля 2026, 10:44
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На таможне "Леушены" изъяли незадекларированные IT-комплектующие на десятки тысяч леев

Сотрудники таможенного поста "Леушены" выявили незадекларированные комплектующие и расходные материалы для принтеров и компьютерной техники стоимостью в десятки тысяч леев.

На таможне Леушены изъяли незадекларированные IT-комплектующие на десятки тысяч леев.
На таможне Леушены изъяли незадекларированные IT-комплектующие на десятки тысяч леев.

Сообщается, что нарушение было выявлено в ходе таможенного контроля микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, следовавшего из Норвегии.

За рулем находился 25-летний гражданин Молдовы. В микроавтобусе также находились несколько пассажиров и несопровождаемые отправления.

Во время углубленной проверки в грузовом отсеке среди несопровождаемых отправлений были обнаружены незадекларированные комплектующие и расходные материалы для принтеров и компьютерной техники.

Предварительная стоимость товаров оценивается в десятки тысяч леев. Точная сумма будет установлена в ходе дальнейшего рассмотрения дела.

Товары были изъяты и подлежат конфискации. Водителю грозит ответственность в соответствии со статьей 43¹ и частью (10) статьи 287 Кодекса о правонарушениях.

Источник
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