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noi.md logonoi
10 Июля 2026, 08:02
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Фермер из Каушан планирует вырастить стокилограммовый арбуз

Житель села Хаджимус Каушанского района Сергей Сурски в этом сельскохозяйственном сезоне попытается вырастить арбуз весом около 100 килограммов.

Эта инициатива появилась после того, как в прошлом году ему удалось вырастить на своем участке плод весом более 40 килограммов, пишет noi.md со ссылкой на studio-l.online.md

Идея выращивать плоды необычных размеров пришла мужчине после просмотра телевизионного сюжета об аграрии из Испании, который вырастил 107-килограммовый арбуз. Впоследствии Серджиу Сурски связался с испанским фермером и приобрёл семена сорта Carolina Cross American, известного своим биологическим потенциалом к развитию гигантских плодов. 

По словам хозяина, в прошлом году семья Сурски протестировала этот сорт в собственной стране под открытым небом. Из всех посаженных семян проросло лишь одно, однако итоговый плод превысил вес в 40 килограммов. Урожай использовали для семейного потребления — им угостили родственников на 90-летнем юбилее бабушки. 

В текущем сезоне фермер намерен побить собственный рекорд, рассчитывая на генетические характеристики американского сорта и условия ухода. Окончательные данные о точном весе урожая этого года станут известны после завершения цикла созревания и официального взвешивания плодов.

Фермер из Каушан планирует вырастить стокилограммовый арбуз

Источник
noi.md logonoi
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