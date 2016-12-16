На ремонт студенческих общежитий направят 30 млн евро
Порядка 30 миллионов евро будет направлено на капитальный ремонт 19 студенческих общежитий по всей стране до 2030 года. Благодаря этим инвестициям планируется модернизировать около 5 тыс. мест для проживания студентов.
Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Перчун, пишет logos-pres.md
Первым завершенным проектом стало общежитие Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ в Кишиневе. Уже с 1 сентября более 200 студентов получат возможность жить в модернизированном общежитии с современными условиями.
Ремонт здания обошелся в 1,8 млн евро и был проведен при поддержке Всемирного банка в рамках проекта «Высшее образование в Молдове», реализуемого профильным министерством.
Общежитие было модернизировано по европейским стандартам и оснащено новой мебелью и современным оборудованием. Студенты получат доступ к комнатам квартирного типа с собственными санузлами и кухнями. Здание также адаптировали для людей с ограниченными возможностями: установлены пандусы, вертикальный подъемник и оборудованы специальные комнаты.
Министр образования и исследований Дан Перчун отметил, что реализация проекта была сложным процессом, а основной вклад в его выполнение внесли проектная команда и руководство университета.
«Процесс не был простым. Наша роль в этой системе, с определенной точки зрения, более скромная: мы обеспечиваем финансовые ресурсы, однако основная тяжесть работы ложится на проектную команду и, безусловно, в еще большей степени — на команду университета. В целом в портфеле министерства образования и исследований находятся 62 студенческих общежития. До 2029–2030 годов мы планируем полностью отремонтировать 19 из них. С финансовой точки зрения, для этих проектов реконструкции у нас уже определены 30 млн евро», — заявил Перчун.