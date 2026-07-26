Учащийся Центра передового опыта об условиях в общежитии: Старые кровати и крысы.

Металлические кровати времен СССР, старые облупившиеся шкафы, пол с порванным линолеумом — так выглядят некоторые комнаты общежития №4, в которых живут учащиеся Центра передового опыта в энергетике и электронике (CEEE) в Кишиневе.

Коридоры, кухни и санитарные помещения также давно устарели. Раковины старые, покрытые ржавчиной и известковым налетом, из окон дует, а некоторые двери пробиты или сорваны с петель, пишет stiri.md

Эти кадры редакция cusens.md получила от одного из примерно 290 учащихся, проживающих в этом общежитии. Большинство из них — несовершеннолетние. Молодой человек согласился поговорить с журналистами только при условии сохранения анонимности.

Ион (имя изменено), учащийся Центра передового опыта в энергетике и электронике: На первом курсе мы сделали ремонт. Каждый из четырех человек сдал по 500 леев, то есть всего 2000 леев. Мы поменяли обои и покрасили двери. А на втором курсе нас переселили из той комнаты в другую, еще хуже. Я видел крыс, одна из них даже пробежала по мне.

Журналист: Вы говорили с кем-то об этих проблемах?

Ион: Да.

Журналист: И какой ответ получили?

Ион: Никакого.

За разъяснениями журналисты отправились в Центр передового опыта в энергетике и электронике. Учреждение было создано в 2016 году путем объединения Политехнического колледжа и Кишиневского колледжа микроэлектроники и вычислительной техники.

Журналисты поговорили с директором учреждения Мариной Барладяну. После того как она показала стиральные и сушильные машины на первом этаже общежития №4, съемочная группа поднялась на второй этаж.

Кухня выглядит удручающе: старые раковины, стол, две электрические плиты и пол, покрытый порванным линолеумом.

Марина Барладяну, директор Центра передового опыта в энергетике и электронике: Такая кухня есть на каждом этаже. Кухню планируется капитально отремонтировать вместе с санитарными помещениями.

Когда журналисты захотели увидеть условия в комнатах, где живут учащиеся, директор вспомнила, что ее рабочий день уже закончился. На просьбу показать третий и четвертый этажи общежития она ответила отказом.

Марина Барладяну: "Я очень вас прошу, уважайте мое рабочее время. Вы пришли уже после окончания рабочего дня, и я вынуждена задерживать здесь сотрудников. Прошу вас".

Почти через четыре недели журналисты вернулись, чтобы продолжить съемки. Это произошло после того, как они обратились в Министерство образования и исследований, являющееся учредителем Центра передового опыта в энергетике и электронике, с просьбой разрешить доступ в общежитие.

Съемочную группу встретили директор и два заместителя директора учреждения, которые на протяжении всей экскурсии снимали журналистов на мобильный телефон.

Марина Барладяну: "Хочу отметить, что здесь находятся личные вещи учащихся, а сами они сегодня на занятиях. Я не уверена, какие ценные вещи они здесь хранят, поэтому прошу вести себя так, чтобы мы не нарушили законодательство".

"Что вы можете сказать о ремонте комнат?", - поинтересовался журналист.

"Ремонт находится в том состоянии, которое вы видите. Сейчас все поддерживается в таком виде. Пойдем и в маленькую комнату. Здесь блочная система. У детей есть маленькая и большая комнаты. В конце учебного года учащиеся сдают комнаты на основании договора аренды. Все очень скромно, но они оставляют после себя чистоту для своих сверстников. Вы понимаете, что здесь живут целые поколения детей из Республики Молдова, и мы прежде всего должны научить их сохранять и поддерживать чистоту", - ответила Барладяну.

Затем журналисты поднялись на третий этаж, куда во время предыдущего визита их не пустили. Там они смогли снять две кухни со старыми и покрытыми ржавчиной раковинами, в которых учащиеся готовят еду.

На последнем этаже, по уверениям директора, начались ремонтные работы.

"Мы начали ремонт. Как видите, ремонт ведется на половине коридора, и мы будем двигаться дальше. Очевидно, что ремонт начинается сверху вниз, мы не можем начинать снизу и подниматься наверх", - заявила Барладяну.

В общежитии №2 условия несколько лучше. В комнатах учащихся журналисты увидели более новую мебель, а на общей кухне есть газовая плита и микроволновая печь.

В общежитии №3 директор решила показать учебный зал, оборудованный компьютерами.

"В этом году на втором этаже запланирован капитальный ремонт. Когда я говорю о капитальном ремонте, я имею в виду замену всей электрической и отопительной систем. После этого последуют отделочные работы и другие этапы", - заявила Барладяну.

Из 45 миллионов леев, выделенных в 2024 году Министерством образования и исследований, чуть более шести миллионов предназначались для содержания общежитий Центра передового опыта в энергетике и электронике.

По словам директора учреждения, значительная часть этих средств фактически расходуется на оплату отопления, воды и электроэнергии. На ремонт и улучшение условий проживания учащихся остается немного денег.

Марина Барладяну: "Содержать четыре общежития непросто, одни только коммунальные расходы очень велики. Прежде чем создавать дополнительные удобства, необходимо в первую очередь оплачивать коммунальные услуги учреждения и общежитий, а эти суммы довольно внушительные".

Скромные условия проживания сохраняются и в общежитиях других подобных учебных заведений. Так их описывает директор кишиневского Центра передового опыта в сфере транспорта Олеся Багрин.

Олеся Багрин, директор Центра передового опыта в сфере транспорта: "Это традиционные условия. Если говорить об общежитиях советского типа, где есть длинный коридор, а по обе стороны расположены комнаты, общая ванная, общий санитарный блок и общая кухня, без отдельных секций и квартир, то я бы оценила такие условия как удовлетворительные."

"Когда общежития ремонтировали в последний раз?", - поинтересовался журналист,

"Я не могу ответить на этот вопрос. Если говорить об отдельных работах, например, в прошлом году в общежитиях №1, №2 и №3 заменили двери на стеклопакеты. Два года назад заменили окна. Вы представляете, какие колоссальные инвестиции необходимы для полноценного ремонта", - заявила Багрин.

Более хорошие условия журналисты обнаружили в общежитиях Центра передового опыта в информатике и информационных технологиях, расположенных на улице Сармизегетуза в столице.

Андрей Чобан, исполняющий обязанности директора Центра передового опыта в информатике и информационных технологиях: "Общежития были построены в 1968 году, и, конечно, до недавнего времени там не проводилось ни одного капитального ремонта. Первый капитальный ремонт был сделан на первом этаже в 2022 году. В этом году мы планируем отремонтировать еще три этажа. Первый этаж уже готов, теперь ремонт будет проведен на втором, третьем и четвертом этажах. В следующем году мы планируем отремонтировать еще один этаж и будем закладывать в бюджет средства, чтобы каждый год капитально ремонтировать хотя бы по одному этажу".

В Республике Молдова действуют десять центров передового опыта, находящихся в подчинении Министерства образования и исследований. Большинство из них расположены в Кишиневе.

Журналисты попытались выяснить, какая доля годовых бюджетов этих учебных заведений направляется на содержание общежитий. К моменту публикации материала на запросы ответили лишь несколько учреждений.

Предоставленные данные показывают, что за последние пять лет они тратили на содержание общежитий от 3% до 19% своих общих бюджетов.

Министр образования и исследований Дан Перчун признает, что здания общежитий старые и нуждаются в капитальном ремонте.