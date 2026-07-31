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ipn
31 Июля 2026, 11:55
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На реформу местного управления потребуется до 5 млрд леев

Реформа местного публичного управления может потребовать от 4,5 до 5 миллиардов леев в зависимости от количества мэрий, которые примут участие в процессе добровольного объединения.

На реформу местного управления потребуется до 5 млрд леев.
На реформу местного управления потребуется до 5 млрд леев.

Первоначальная оценка правительства, рассчитанная для сценария, при котором к реформе присоединятся все мэрии, составляла приблизительно 6,5 миллиарда леев, пишет ipn.md

Заместитель генерального секретаря Правительства Александру Якуб заявил, что средства предусмотрены в Плане роста для развития административной системы и реализации реформы и будут утверждены одновременно с пакетом законопроектов.

«Средства выделяются тогда, когда есть прогнозируемость их бюджетного исполнения. В данном случае, когда мы знаем количество мэрий, имеющих право на этот стимул, тогда мы выделяем соответствующую сумму и предусматриваем её в бюджете», — уточнил чиновник.

В настоящее время власти предоставляют первый стимулирующий пакет за начало процесса добровольного объединения. Более 10 миллионов леев уже были выделены мэриям для этого этапа, а количество заявок продолжает расти.

Для первого стимулирующего пакета правительство предусмотрело в бюджете на этот год 170 миллионов леев. Часть этой суммы будет возвращена в государственный бюджет в результате корректировки бюджета, поскольку она не была использована в запланированном объёме.

Источник
ipn
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