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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 19:40
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В Румынии возбудили уголовное дело после взрыва морского дрона в порту Констанцы

Прокуратура при Апелляционном суде румынского города Констанца в пятницу начала уголовное расследование после взрыва морского дрона в порту.

В Румынии возбудили уголовное дело после взрыва морского дрона в порту Констанцы.
В Румынии возбудили уголовное дело после взрыва морского дрона в порту Констанцы.

Уголовное дело возбудили за несоблюдение режима оборота оружия и боеприпасов, а также за несоблюдение режима оборота взрывчатых веществ, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Прокуратура Высшего суда кассации и юстиции сообщает, что прокуроры Констанцы 5 июня 2026 года подали жалобу после того, как в районе порта Констанца было сообщено о присутствии военного катера с вооружением на борту и, вероятно, взрывчатыми веществами.

"Позже, согласно постановлению, дело взяла прокуратура при Апелляционном суде Констанцы, и было приказано начать уголовное расследование в отношении совершения преступления, связанного с нарушением режима оборота оружия и боеприпасов, а также преступления, связанного с нарушением режима оборота взрывчатых веществ", – отмечает прокуратура.

Как утверждается, в результате продолжающихся расследований на месте выяснилось, что в пятницу, около 06:30, в районе причала № 78 порта Констанца было сообщено о наличии "серой военной лодки, севшей на мель, типа морского дрона".

"Военный катер без надписей имел системы видеонаблюдения и антенны спутниковой связи, установленные на видном месте. Позже, около 10:30, он взорвался", – также отметили в прокуратуре.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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