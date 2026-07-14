На КПП «Костешты» в посылке из Германии нашли пневматическое оружие.

На таможенном посту "Костешты" при досмотре микроавтобуса, ехавшего из Германии, обнаружили незадекларированное пневматическое оружие калибра 5,5 мм с оптическим прицелом. Об этом сообщает Таможенная служба.

Контрабанду спрятали в одной из несопровождаемых посылок среди других вещей, передает rupor.md

Инцидент произошел во время проверки микроавтобуса Volkswagen Crafter. За рулем находился 30-летний гражданин Молдовы. Изначально в заполненной декларации водитель указал, что перевозит только разрешенные вещи и посылки.

Однако детальный осмотр багажа показал обратное. В одной из посылок таможенники обнаружили замаскированное оружие, о котором мужчина не сообщил при въезде в страну. На водителя завели дело о правонарушении, теперь ему грозят санкции в соответствии с Кодексом о правонарушениях Республики Молдова.