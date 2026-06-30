Доходы почтового рынка Молдовы приблизились к миллиарду леев.

2025 год стал рекордным для онлайн-торговли и международных доставок. Количество почтовых отправлений, поступивших в Молдову из-за рубежа, увеличилось на 20,7% и достигло 13,1 млн.

Большинство из них составили посылки и мелкие пакеты, объем которых вырос на 23,5% — почти до 12 млн отправлений, сообщает Radio Moldova.

Согласно отчету о развитии рынка почтовых услуг в Республике Молдова, объем рынка в 2025 году достиг 940 млн леев, что на 300 млн леев больше, чем годом ранее.

По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ARCOM), рынок почтовых услуг продолжил расти благодаря увеличению числа международных отправлений и развитию сегмента доставки посылок и небольших пакетов.

Внутренние почтовые услуги

За прошлый год почтовые операторы обработали около 42,9 млн отправлений, из которых 28,9 млн были внутренними.

При этом число отправлений внутри страны сократилось примерно на 3 млн, главным образом из-за снижения объема традиционной корреспонденции — количество писем уменьшилось с 27,5 млн до 23,5 млн.

Одновременно объем отправки небольших посылок увеличился на 500 тыс., а других видов отправлений — примерно на 900 тыс.

В среднем одно городское почтовое отделение обслуживает примерно в три раза больше клиентов, чем сельское.

Международные отправления из Молдовы

Количество международных почтовых отправлений, отправленных из Республики Молдова, выросло примерно на 60%, достигнув 761,2 тыс.

Основной причиной стал рост на 120% числа посылок и мелких пакетов, отправленных за границу. Их количество достигло 310,3 тыс. Также увеличилось число международных писем — с 347 тыс. в 2024 году до 450 тыс. в 2025-м.

Международные отправления, поступившие в Молдову

Жители Молдовы получили более 13,1 млн международных почтовых отправлений в 2025 году — на 2,3 млн больше, чем годом ранее.

Рост обеспечили прежде всего посылки, мелкие пакеты и другие виды отправлений. Именно этот сегмент принес почтовым операторам наибольшую прибыль — более полумиллиарда леев.

Больше почтовых отделений в городах

Согласно данным, представленным ARCOM, количество почтовых отделений и агентств увеличилось на 17,9% и достигло 1 474.

Из них более 1 200 расположены в городах, а около 250 — в сельской местности.

Государственное предприятие «Почта Молдовы» сохраняет лидерство на рынке почтовых услуг, занимая 70,4% рынка, что соответствует 30,1 млн отправлений. Однако по сравнению с предыдущим годом объем ее отправлений сократился на 7 млн.

На втором месте находится Nova Post, которая обработала 10,1 млн отправлений, увеличив этот показатель сразу втрое.

В течение 2025 года число активных поставщиков почтовых услуг выросло с 19 до 21, а национальная почтовая сеть расширилась на 224 новых отделения.