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2 Июля 2026, 14:44
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ЕС вводит таможенный сбор 3 евро за посылки до 150 евро: это касается и Молдовы

С 1 июля 2026 года в странах Европейского союза вступили в силу новые таможенные правила для международных почтовых отправлений с товарами, поступающими из государств, не входящих в ЕС.

ЕС вводит таможенный сбор €3 за посылки, в том числе из Молдовы.
ЕС вводит таможенный сбор €3 за посылки, в том числе из Молдовы.

Изменения касаются посылок стоимостью до 150 евро, отправляемых через почтовую сеть, сообщает ГП "Почта Молдовы".

Согласно новым правилам, для почтовых отправлений, которые направляются от юридических лиц физическим лицам (B2C) и подпадают под действие законодательства ЕС, вводится временный упрощенный таможенный сбор в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную в счете-фактуре или таможенной декларации.

Помимо этого, почтовые операторы стран Евросоюза могут дополнительно взимать плату за обработку отправлений, а также начислять НДС в соответствии с национальным законодательством.

Новые требования распространяются на международные почтовые отправления:

  • предназначенные для стран Европейского союза;
  • содержащие товары общей стоимостью до 150 евро;
  • пересылаемые через почтовую сеть, включая мелкие пакеты, посылки и EMS-отправления.

При этом изменения не затрагивают подарки стоимостью до 45 евро, отправленные одним физическим лицом другому (C2C), отправления стоимостью свыше 150 евро, а также другие категории товаров, исключенные из сферы действия европейского законодательства о дистанционной торговле.

Такие отправления будут оформляться в соответствии с действующими таможенными процедурами стран назначения.

Источник
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