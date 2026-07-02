ЕС вводит таможенный сбор 3 евро за посылки до 150 евро: это касается и Молдовы

С 1 июля 2026 года в странах Европейского союза вступили в силу новые таможенные правила для международных почтовых отправлений с товарами, поступающими из государств, не входящих в ЕС.

Изменения касаются посылок стоимостью до 150 евро, отправляемых через почтовую сеть, сообщает ГП "Почта Молдовы".

Согласно новым правилам, для почтовых отправлений, которые направляются от юридических лиц физическим лицам (B2C) и подпадают под действие законодательства ЕС, вводится временный упрощенный таможенный сбор в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную в счете-фактуре или таможенной декларации.

Помимо этого, почтовые операторы стран Евросоюза могут дополнительно взимать плату за обработку отправлений, а также начислять НДС в соответствии с национальным законодательством.

Новые требования распространяются на международные почтовые отправления:

предназначенные для стран Европейского союза;

содержащие товары общей стоимостью до 150 евро;

пересылаемые через почтовую сеть, включая мелкие пакеты, посылки и EMS-отправления.

При этом изменения не затрагивают подарки стоимостью до 45 евро, отправленные одним физическим лицом другому (C2C), отправления стоимостью свыше 150 евро, а также другие категории товаров, исключенные из сферы действия европейского законодательства о дистанционной торговле.

Такие отправления будут оформляться в соответствии с действующими таможенными процедурами стран назначения.