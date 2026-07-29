На КПП "Джурджулешты — Галац" пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты.

На полосе таможенного контроля на выезде из страны через пункт пропуска Джурджулешты — Галац для прохождения контроля прибыл автомобиль Toyota под управлением 45-летнего иностранного гражданина.

Изначально водитель сообщил, что не перевозит товары или денежные средства, подлежащие обязательному декларированию. Однако на основании анализа рисков сотрудники Таможенной службы приняли решение провести тщательный досмотр автомобиля, передает customs.gov.md

В результате среди личных вещей были обнаружены спрятанные 30 тысяч евро и 50 тысяч украинских гривен, которые не были задекларированы таможенным органам.

Денежные средства изъяты и подлежат конфискации. По данному факту сотрудники Управления уголовного преследования Таможенной службы проводят дальнейшее расследование.