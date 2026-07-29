theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
customs
29 Июля 2026, 16:42
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На КПП "Джурджулешты — Галац" пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты

На полосе таможенного контроля на выезде из страны через пункт пропуска Джурджулешты — Галац для прохождения контроля прибыл автомобиль Toyota под управлением 45-летнего иностранного гражданина.

На КПП &#34;Джурджулешты — Галац&#34; пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты.
На КПП "Джурджулешты — Галац" пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты.

Изначально водитель сообщил, что не перевозит товары или денежные средства, подлежащие обязательному декларированию. Однако на основании анализа рисков сотрудники Таможенной службы приняли решение провести тщательный досмотр автомобиля, передает customs.gov.md

В результате среди личных вещей были обнаружены спрятанные 30 тысяч евро и 50 тысяч украинских гривен, которые не были задекларированы таможенным органам.

Денежные средства изъяты и подлежат конфискации. По данному факту сотрудники Управления уголовного преследования Таможенной службы проводят дальнейшее расследование.

На КПП "Джурджулешты — Галац" пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты

На КПП "Джурджулешты — Галац" пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты

На КПП "Джурджулешты — Галац" пресекли попытку вывоза незадекларированной валюты

Источник
customs
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте