Таможенники изъяли незадекларированную технику, одежду и кофемашины.

Сотрудники Таможенной службы выявили два случая попытки незаконной перевозки незадекларированных товаров в ходе таможенного контроля.

Первый случай был зафиксирован на таможенном посту Леушены. Для прохождения контроля прибыл микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший в Германию с тремя пассажирами.

В таможенных декларациях пассажиры указали только личные вещи. Однако во время углубленного досмотра среди багажа, а также в салоне транспортного средства были обнаружены техника и другие товары, не задекларированные таможенному органу. По данным ведомства, они принадлежали 40-летнему гражданину Молдовы, управлявшему автомобилем.

Второй случай сотрудники мобильных групп Таможенной службы выявили вблизи населенного пункта Леушены, где для проверки был остановлен еще один Mercedes Sprinter под управлением 24-летнего гражданина Молдовы.

В ходе физического досмотра транспортного средства были обнаружены кофемашины, брендовая одежда и обувь без документов, подтверждающих их законное происхождение и/или таможенное оформление. Предварительная стоимость партии товара составляет около 85 тысяч леев.

Все обнаруженные товары были изъяты и подлежат конфискации. В отношении владельцев проводится административное производство, им грозит ответственность в соответствии с законодательством.