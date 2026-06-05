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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 12:38
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На границе Молдовы у двух пассажиров нашли спрятанные пистолеты и патроны

Сотрудники Таможенной службы и Пограничной полиции пресекли две попытки незаконного ввоза оружия в страну. Пневматические пистолеты и боеприпасы к ним граждане пытались тайно провезти через пункты пропуска Леушены и Паланка.

На границе Молдовы у двух пассажиров нашли спрятанные пистолеты и патроны.
На границе Молдовы у двух пассажиров нашли спрятанные пистолеты и патроны.

Первый инцидент произошел на КПП Леушены при проверке рейсового автобуса, ехавшего из Праги в Кишинев. Во время сканирования багажа инспекторы заметили подозрительное содержимое в сумке одного из пассажиров. При досмотре там обнаружили пневматический пистолет, баллончики с углекислым газом и патроны, которые не были внесены в декларацию. Вещи принадлежали 34-летнему мужчине с двойным гражданством Молдовы и Румынии, передает rupor.md

Второй случай зафиксировали на КПП Паланка. Молдавские таможенники совместно с украинскими коллегами остановили для детальной проверки автомобиль Volkswagen Tiguan, который въезжал со стороны Украины под управлением 50-летнего иностранца. В салоне машины среди личных вещей водителя проверяющие нашли еще один пневматический пистолет и семь патронов калибра 4 мм.

Находки изъяли и направили на конфискацию, по обоим фактам ведется разбирательство.

Источник
rupor.md logorupor
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