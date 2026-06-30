На границе Молдовы с Румынией скопились грузовики из-за ограничений движения в жару.

На молдавско-румынской границе временно скопились грузовые автомобили после введения в Румынии ограничений на движение транспорта массой более 7,5 тонны из-за экстремальной жары.

Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы.

По данным ведомства, до 20:00 в соседней стране действует запрет на движение большегрузов по ряду национальных дорог, скоростных трасс и автомагистралей. Ограничения не распространяются на транспорт, перевозящий скоропортящиеся продукты, живых животных и порожние автоцистерны.

В связи с этим грузовики, пересекшие границу через пункт пропуска Леушены–Албица, ожидают в парковочной зоне пункта пропуска. Фуры, въехавшие в Румынию через пункт пропуска Скулены, размещены на стоянке вблизи границы до снятия ограничений.

В Пограничной полиции также напомнили, что в Молдове действует красный уровень метеоопасности из-за жары, и призвали перевозчиков заранее планировать маршруты и время пересечения границы, чтобы минимизировать время ожидания.