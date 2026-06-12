В Сынжерейском районе произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей пострадали оба водителя, передает tvn.md

По предварительным данным полиции, авария произошла около 17:00. Грузовик Mercedes под управлением 49-летнего жителя Теленештского района двигался из Бельц в сторону Кишинёва. На одном из поворотов водитель, предположительно, потерял контроль над транспортным средством, после чего выехал на встречную полосу движения.

Там произошло столкновение с другим грузовиком.

В результате удара оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.