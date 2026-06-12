12 Июня 2026, 21:16
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В Сынжерейском районе произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе R-6 в Сынжерейском районе, недалеко от Бельц.
В результате столкновения двух грузовых автомобилей пострадали оба водителя, передает tvn.md
По предварительным данным полиции, авария произошла около 17:00. Грузовик Mercedes под управлением 49-летнего жителя Теленештского района двигался из Бельц в сторону Кишинёва. На одном из поворотов водитель, предположительно, потерял контроль над транспортным средством, после чего выехал на встречную полосу движения.
Там произошло столкновение с другим грузовиком.
В результате удара оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.