theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvn.md logotvn
12 Июня 2026, 21:16
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Сынжерейском районе произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе R-6 в Сынжерейском районе, недалеко от Бельц.

В Сынжерейском районе произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков.
В Сынжерейском районе произошло серьезное ДТП с участием двух грузовиков.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей пострадали оба водителя, передает tvn.md

По предварительным данным полиции, авария произошла около 17:00. Грузовик Mercedes под управлением 49-летнего жителя Теленештского района двигался из Бельц в сторону Кишинёва. На одном из поворотов водитель, предположительно, потерял контроль над транспортным средством, после чего выехал на встречную полосу движения.

Там произошло столкновение с другим грузовиком.

В результате удара оба мужчины получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Источник
tvn.md logotvn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте