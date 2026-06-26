ANTA: Нидерланды вводят новую систему дорожных сборов для грузовиков.

С 1 июля в Нидерландах будет введена новая система дорожных сборов для грузовиков с максимально допустимой массой более 3,5 тонны.

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) предупреждает транспортных операторов в Республике Молдова о замене действующей системы евровиньет, а несоблюдение новых правил может повлечь за собой штрафы до 800 евро, передает deschide.md

По данным ANTA, новый дорожный сбор будет рассчитываться на основе количества километров, пройденных по платным дорогам, и класса выбросов CO₂ транспортного средства. Грузовики с более низким уровнем выбросов будут платить меньшие сборы.

Первоначальные тарифы будут действовать с 1 июля по 1 сентября 2026 года, после чего до 1 января 2027 года вступят в силу сниженные тарифы. Уровень платы за проезд на 2027 год будет объявлен в октябре 2026 года.

ANTA заявляет, что до вступления в силу новой системы все затронутые грузовики должны быть оборудованы бортовым устройством (OBU), установленным в рамках договора с авторизованным поставщиком услуг по взиманию платы за проезд в Нидерландах.

Нидерландские власти будут проверять, оборудованы ли транспортные средства исправными OBU и оплачены ли дорожные сборы.

В случае несоблюдения требований, отсутствие договора с авторизованным поставщиком будет наказываться штрафом в размере 800 евро, а использование OBU, отключенного, неисправного или установленного на другом транспортном средстве, повлечет за собой штраф в размере 500 евро. В первые шесть месяцев действия новой системы размер штрафов будет снижен на 50%.

ANTA рекомендует операторам, уже использующим европейские электронные системы взимания платы за проезд, проверить, необходимо ли расширить существующие договоры, включив в них нидерландскую систему взимания платы за проезд.