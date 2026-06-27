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rupor.md logorupor
27 Июня 2026, 15:14
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В Молдове ограничат движение грузовиков из-за жары

В Молдове с 28 июня по 1 июля ограничат движение тяжелого транспорта из-за жары. Ограничения будут действовать на национальных дорогах для машин с разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

В Молдове ограничат движение грузовиков из-за жары.
В Молдове ограничат движение грузовиков из-за жары.

По данным Государственной администрации дорог, во время действия оранжевого и красного кода жары такие автомобили не смогут ездить с 10:00 до 20:00, передает rupor.md

Ограничение вводят на фоне предупреждений о желтом, оранжевом и красном кодах жары. Мера касается периода, когда высокая температура может повредить дорожное покрытие.

В жару асфальтобетон теряет прочность, а движение тяжелых машин может привести к деформации покрытия, появлению колей, просадок и другим повреждениям дорог.

Запрет не распространяется на пассажирский транспорт, перевозку скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования, живых животных и топлива. Исключение также предусмотрено для экстренных служб и других категорий транспорта, указанных в совместном приказе министерства инфраструктуры и МВД.

Источник
rupor.md logorupor
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