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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 15:02
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На гидроцикле в Молдову за 5000 долларов: на границе задержали нарушителя

В Винницкой области в Украине задержали 54-летнего мужчину, который организовал незаконный канал доставки людей в Молдову через реку Днестр.

На гидроцикле в Молдову за 5000 долларов: на границе задержали нарушителя.
На гидроцикле в Молдову за 5000 долларов: на границе задержали нарушителя.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, уточняя, что за 5 тысяч долларов задержанный планировал перевезти клиента на другой берег реки вне пунктов пропуска на гидроцикле, передает rupor.md

Организатор координировал свои действия через мессенджер и инструктировал клиента, как проехать в приграничье в обход блокпостов. Злоумышленника задержали в момент транспортировки «клиента» к месту переправы. В ходе обысков правоохранители изъяли автомобиль, гидроцикл, мобильные телефоны и деньги.

Сейчас украинские следователи выясняют, кто еще был вовлечен в эту схему. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Источник
rupor.md logorupor
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