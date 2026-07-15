В Молдове для управления катером или гидроциклом требуется сертификат судоводителя.

Моторными лодками и другими маломерными судами в Молдове могут управлять только лица, имеющие удостоверение судоводителя или национальный сертификат на управление прогулочными судами.

Об этом напомнило Навигационное агентство в связи с летним сезоном, передает rupor.md

Для получения сертификата необходимо подать заявление в Навигационное агентство или его территориальные подразделения и успешно сдать экзамен. Тестирование проводится на румынском или русском языке, а выданный сертификат действует в течение трех лет. Судоводители обязаны иметь документ при себе в оригинале и предъявлять его по требованию контролирующих органов.

В агентстве подчеркнули, что использование маломерных плавсредств на внутренних водных путях и водоемах страны допускается только при строгом соблюдении законодательства. Требования распространяются на прогулочные лодки, катера, каяки, гидроциклы, водные велосипеды и другие плавсредства.

Владельцы обязаны зарегистрировать свои суда в Судовом реестре в соответствии с их назначением и техническими характеристиками, а также регулярно проходить технический осмотр.

Кроме того, плавсредства должны быть оснащены необходимыми средствами безопасности, включая спасательные жилеты со свистком, якорь, канат длиной не менее 25 метров, аптечку, водонепроницаемый фонарь, огнетушитель и весла.

Навигационное агентство также напоминает, что управление судном в состоянии алкогольного опьянения или сильной усталости запрещено. Запрещается и загрязнение водоемов отходами, предметами или веществами, которые могут нанести вред окружающей среде или создать угрозу для судоходства.