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rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 17:11
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Итоги БАК-2026: общая доля сдавших экзамен увеличилась до 81,9%

В Молдове уровень сдачи экзамена на степень бакалавра в сессии 2026 года увеличился до 81,9% по сравнению с 79,17% в прошлом году.

Итоги БАК-2026: общая доля сдавших экзамен увеличилась до 81,9%.
Итоги БАК-2026: общая доля сдавших экзамен увеличилась до 81,9%.

Об этом сообщает министерство образования, уточняя, что из 18 437 допущенных кандидатов успешно сдали БАК 15 100 человек, передает rupor.md

Самый высокий показатель успешности зафиксирован среди выпускников лицеев: диплом получили 96,11% кандидатов. Из 11 887 зарегистрированных лицеистов экзамен успешно сдали 11 425 человек. Среди учащихся колледжей и центров передового опыта процент сдачи составил 66,55%, что соответствует 2 607 успешно сдавшим из 3 917 участников. В категории университетских кандидатов из 243 зарегистрированных экзамен сдали 146 человек, а показатель составил 60,08%. В режиме экстерната диплом получили 393 из 551 кандидата, что равняется 71,32%. Среди пересдающих задолженности прошлых лет экзамен смогли успешно сдать 529 кандидатов из 1 839, или 28,76%.

Помимо роста общего числа сдавших, результаты этого года демонстрируют улучшение академических успехов выпускников теоретических лицеев. Средний балл по итогам экзамена вырос до 7,53, тогда как в сессии 2025 года он составлял 7,37.

Кроме того, нынешняя сессия отметилась существенным сокращением нарушений регламента. За попытку списывания или иные нарушения с экзамена был удален всего один кандидат, в то время как в предыдущую сессию таковых было семеро.

Министерство образования подчеркивает, что детальная аналитика и полные данные по всем показателям экзаменационной кампании будут представлены осенью.

Источник
rupor.md logorupor
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