На должность генерального директора «Телерадио-Молдова» подали заявки пять кандидатов.

Пять кандидатов подали документы на конкурс по отбору генерального директора общественной компании «Телерадио-Молдова».

Согласно Наблюдательному совету, ими стали Дорин Скобиоалэ, Адриан Граур, Андрей Запша, Екатерина Кептэнару и Сергей Сандулеску, передает rupor.md

Согласно регламенту организации и проведения конкурса, 14 июля состоится этап проверки документов Советом по надзору и развитию ТРМ. Члены совета изучат, соответствует ли каждый кандидат условиям допуска и являются ли поданные документы полными.

Кандидаты, допущенные к конкурсу, затем примут участие в публичном собеседовании, в рамках которого представят управленческий проект развития компании на следующие семь лет.

Согласно регламенту, оценка проводится на основе критериев профессионального опыта, управленческих компетенций, видения развития учреждения и способности реализовать управленческий проект. По итогам собеседований каждый член совета выставит оценки, а победителем объявят кандидата, который получит не менее 7 баллов и наибольший итоговый результат.

Генерального директора компании «Телерадио-Молдова» назначают на семилетний мандат, который не может быть продлен. Совет по надзору и развитию должен объявить дату заседания, на котором рассмотрят документы и проведут публичные собеседования.

Должность стала вакантной после того, как Влад Цуркану, назначенный директором в декабре 2021 года, объявил об отставке 18 мая на пресс-конференции на фоне скандала, разгоревшегося после финала «Евровидения» этого года.