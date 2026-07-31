На Днестре сохраняется тревожная ситуация: уровень воды продолжает падать.

Уровень воды в Новоднестровском водохранилище на территории Украины снизился примерно на 12 см по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер.

По данным властей, 29 июля приток воды в Новоднестровское водохранилище составил всего 43 кубометра в секунду, тогда как сброс воды в Днестр сохранялся на уровне 100 кубометров в секунду. Это означает, что из водохранилища выпускается больше воды, чем в него поступает, пишет stiri.md

В Дубоссарском водохранилище 29 июля приток воды составил 70 кубометров в секунду, а сбросы сохранялись на уровне около 85 кубометров в секунду, что также свидетельствует о дисбалансе между объемом поступающей и сбрасываемой воды.

В связи с этим государственное учреждение «Apele Moldovei» совместно с АО «Apă-Canal Chișinău» провело технический визит на водозаборную станцию в Кишиневе. Специалисты проанализировали возможные сценарии риска и необходимые меры для обеспечения водоснабжения в случае дальнейшего снижения уровня Днестра.

Кроме того, Агентство по охране окружающей среды провело инвентаризацию лицензированных пользователей воды из Днестра. В настоящее время 40 операторов используют воду для орошения, еще 12 — для питьевого водоснабжения и техническо-промышленных нужд. Если гидрологическая ситуация ухудшится, они будут уведомлены о возможных ограничениях или необходимых мерах.

Инспекторат по охране окружающей среды проверяет соблюдение условий забора воды, а Служба метеорологии и мониторинга окружающей среды контролирует качество воды, отбирая пробы в районах Сорок и Вадул-луй-Водэ.

Власти заверяют, что постоянно следят за изменением стока Днестра и готовы принять необходимые меры в случае дальнейшего ухудшения гидрологической ситуации.