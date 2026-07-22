Жители Рыбницы сообщили о снижении уровня воды в Днестре

Кадры о ситуации на Днестре опубликовали жители Рыбницы. По их словам, уровень воды заметно снизился: вдоль берега образовались обширные мелководные участки, покрытые зелеными водорослями и водной растительностью.

Жители Рыбницы сообщили о снижении уровня воды в Днестре.