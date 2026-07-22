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ipn
22 Июля 2026, 12:13
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Жители Рыбницы сообщили о снижении уровня воды в Днестре

Кадры о ситуации на Днестре опубликовали жители Рыбницы. По их словам, уровень воды заметно снизился: вдоль берега образовались обширные мелководные участки, покрытые зелеными водорослями и водной растительностью.

Жители Рыбницы сообщили о снижении уровня воды в Днестре.
Жители Рыбницы сообщили о снижении уровня воды в Днестре.

На поверхности реки видны песчаные отмели, а русло выглядит значительно уже, чем обычно, пишет ipn.md

Напомним, 21 июля министр окружающей среды Георге Хаждер сообщил, что молдавская сторона была проинформирована Украиной о низком уровне воды в Новоднестровском водохранилище и возможном сокращении стока Днестра.

Власти Кишинева попросили сохранить нынешний уровень сброса воды до 31 июля, чтобы успеть подготовить необходимые технические решения.

Источник
ipn
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