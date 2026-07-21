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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 17:22
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На Буюканах строят общественную парковку на 70 мест

В Кишиневе во дворе домов на улице Василе Коробан и улице Николае Костин началось обустройство новой общественной парковки, детской и спортивной площадок. Об этом сообщает мэрия Кишинева.

На Буюканах строят общественную парковку на 70 мест.
На Буюканах строят общественную парковку на 70 мест.

Работы, как уточняют столичные власти, проводятся по многочисленным обращениям местных жителей, передает rupor.md

Проект включает в себя создание около 70 парковочных мест на пустующем общественном участке, полную замену старого игрового оборудования на современную детскую площадку, установку нового спортивного комплекса для фитнеса, а также обновление пространства, предназначенного для сушки белья. В мэрии отмечают, что аналогичные работы по обустройству десятков новых парковочных мест сейчас ведутся во всех секторах столицы.

На Буюканах строят общественную парковку на 70 мест

На Буюканах строят общественную парковку на 70 мест

На Буюканах строят общественную парковку на 70 мест

Ранее муниципальные власти анонсировали развитие инфраструктуры для разгрузки дорог, включая создание крупных перехватывающих парковок на въездах в город. В частности, на въезде со стороны Чекан планируется построить стоянку типа Park & Ride вместительностью более 500 мест, где водители смогут оставлять личный транспорт и пересаживаться на общественный автобус или троллейбус. Всего в столице планируется оборудовать несколько подобных площадок на ключевых направлениях, чтобы снизить ежедневную транспортную нагрузку на центр города.

Источник
rupor.md logorupor
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