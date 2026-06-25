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agora.md logoagora
25 Июня 2026, 11:44
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Глава МВД: Радиоактивные предметы, найденные на Ботанике, - советского происхождения

Даниела Мисаил-Никитин заявила, что, по предварительной информации, они не представляют угрозы для здоровья населения.

Глава МВД: Радиоактивные предметы, найденные на Ботанике, - советского происхождения.
Глава МВД: Радиоактивные предметы, найденные на Ботанике, - советского происхождения.

Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин заявила, что власти ожидают результатов экспертиз, назначенных для установления всех обстоятельств дела. В том числе, предстоит выяснить, как объекты оказались в многоквартирном доме, передает телеграм-канал agora.md

Напомним, 23 июня во дворе жилого дома на бульваре Траян, 19/1 в столичном секторе Ботаника были обнаружены два подозрительных предмета с маркировкой радиационной опасности.

Источник
agora.md logoagora
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