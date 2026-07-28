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rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 18:52
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Мост в Кании капитально отремонтируют почти за 21 миллион леев

Автомобильный мост через реку Тигеч в селе Кания Кантемирского района капитально отремонтируют. Стоимость работ составит около 20,97 миллиона леев, а завершить их должны за девять месяцев.

Мост в Кании капитально отремонтируют почти за 21 миллион леев.
Мост в Кании капитально отремонтируют почти за 21 миллион леев.

Национальная администрация дорог уже заключила контракт с подрядчиком. Деньги выделят из Дорожного фонда, передает rupor.md

Мост расположен на региональной трассе G132 R35 — Баймаклия — Тараклия-де-Салчие — R32. Его техническое состояние ухудшилось из-за длительной эксплуатации, поэтому конструкцию планируют полностью восстановить.

Проект предусматривает укрепление опор, замену поврежденных элементов, установку новых балок, гидроизоляции, дренажной системы, деформационных швов и металлических ограждений. Кроме того, отремонтируют примерно по 25 метров дороги с обеих сторон моста.

После реконструкции длина моста составит 62,1 метра, а ширина — 13,5 метра. На нем оборудуют две полосы движения и тротуары для пешеходов. Обновленным мостом смогут пользоваться более 2,8 тысячи жителей Кании и водители, проезжающие через этот район.

Источник
rupor.md logorupor
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