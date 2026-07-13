Мост на трассе Теленешты-Ратуш будет снесён и заменён новым.

Мост через реку Чулукул Мик, расположенный недалеко от села Заиканы на трассе Теленешты-Ратуш, будет снесён и заменён новым после более чем 50 лет эксплуатации.

Объём денежных инвестиций составляет 34,44 миллиона леев, а работы должны быть завершены к концу сентября 2027 года, передает ipn.md

Национальная администрация дорог уточняет, что мост построен в 1975 году и на нём никогда не выполнялись капитальные работы. С тех пор структура моста ослабилась под воздействием факторов окружающей среды и транспортного потока, так что его характеристики больше не соответствуют современным стандартам безопасности дорожно-транспортного и пешеходного движения. Новый мост будет длиной почти в 60 метров и шириной в 12 метров и предназначен как для автомобильного, так и для пешеходного движения.

По данным властей, сейчас идёт строительство временной объездной дороги и установка необходимых указателей для перенаправления движения на время проведения работ. Временная дорога будет иметь длину 190 метров, две полосы по 3,5 метра каждая и будет заасфальтирована.