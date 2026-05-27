Служба 112 предупредила о массовых звонках мошенников.

По данным службы, ежедневно сотни жителей Молдовы получают звонки от мошенников, которые пытаются выманить персональные данные, банковскую информацию или деньги, передает rupor.md

Граждан призывают не вступать в разговор с подозрительными собеседниками, сразу завершать звонок и не переходить по ссылкам, полученным из неизвестных источников.

Мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, операторов связи или других учреждений. Среди распространенных схем называют сообщения о якобы несанкционированном кредите, взломанном банковском счете, долгах, штрафах, нарушениях ПДД или уголовных делах.

Также злоумышленники могут присылать ссылки для «оплаты штрафов», просить коды из SMS, убеждать установить приложения на телефон или сообщать о несуществующих посылках, для получения которых якобы нужны банковские данные.

В Службе 112 предупреждают, что мошенники часто используют психологическое давление, звонят настойчиво, говорят агрессивно или пытаются напугать человека. В некоторых случаях они сообщают о якобы «делах о финансировании терроризма», «истечении договоров» на услуги связи или коммунальные услуги, а также предлагают взять новый кредит, чтобы «закрыть» уже существующий.

Гражданам советуют не передавать личные данные, пароли, банковскую информацию и коды подтверждения. Любую информацию нужно проверять напрямую через официальные каналы банка, оператора связи или другого учреждения. Если человек случайно передал банковские данные, ему следует немедленно связаться с банком, заблокировать карту и проверить операции по счету.