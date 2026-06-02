В Унгенах тело мужчины нашли в доме соседа: полиция расследует обстоятельства смерти

Сразу после получения сообщения об исчезновении 67-летнего мужчины сотрудники полиции начали поисковые мероприятия. После осмотра окрестностей и на основании информации, предоставленной родственниками, сотрудники правоохранительных органов вернулись туда, где проживал мужчина.



В ходе проверки поведение соседа вызвало подозрения: он оказал сопротивление и забаррикадировался в своем доме. Сотрудники полиции вскрыли дверь, обездвижили его и провели обыск ва доме, где обнаружили тело пропавшего мужчины.



По предварительным данным, между жертвой и подозреваемым существовал давний конфликт.



69-летний мужчина был задержан на 72 часа по подозрению в совершении преступления. Расследование продолжается.