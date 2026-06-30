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bani.md logobani
30 Июня 2026, 08:18
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Мошенники украли 75 млн леев за год: НБМ готовит новые меры защиты

Мошенники нанесли ущерб почти на 75 миллионов леев в результате мошеннических операций с платежными инструментами в Молдове в 2025 году.

Мошенники украли 75 млн леев за год: НБМ готовит новые меры защиты.
Мошенники украли 75 млн леев за год: НБМ готовит новые меры защиты.

Об этом свидетельствуют данные, представленные Национальным банком Молдовы (НБМ) в ответе редакции портала Bani.

Согласно статистике, в прошлом году было зарегистрировано около 32 тысяч случаев мошенничества с банковскими картами, что привело к убыткам примерно на 24,9 млн леев. Кроме того, было зафиксировано почти 2,9 тысячи случаев мошенничества с электронными платежными инструментами удаленного доступа (IPAD), ущерб от которых составил около 49,9 млн леев.

Несмотря на то, что мошенничеств с использованием IPAD было более чем в 11 раз меньше, чем с банковскими картами, причиненный ими ущерб оказался вдвое больше. В среднем один случай мошенничества с IPAD приносил преступникам более 17 тысяч леев, тогда как при мошенничестве с банковскими картами средний ущерб составлял около 780 леев.

В общей сложности в 2025 году было зарегистрировано почти 34,9 тысячи случаев мошенничества, что соответствует в среднем 96 попыткам или фактам мошенничества ежедневно.

НБМ отмечает, что финансовое мошенничество стремительно развивается, а методы, используемые злоумышленниками, становятся все более изощренными. В этой связи центральный банк усилил требования к удаленной идентификации клиентов (e-KYC), строгой аутентификации (SCA) и защите платежных инструментов, используемых в интернете.

Кроме того, НБМ совместно с поставщиками платежных услуг и другими государственными органами рассматривает возможность введения дополнительных мер защиты. Среди них — более эффективные системы выявления рискованных транзакций, проактивные предупреждения клиентов и дополнительные проверки перед подтверждением подозрительных операций.

По данным Национального банка, финансовые учреждения обязаны по закону отслеживать мошенническое или подозрительное использование платежных инструментов и, в зависимости от уровня риска, могут блокировать либо ограничивать проведение подозрительных операций.

Источник
bani.md logobani
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