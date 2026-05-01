30 Мая 2026, 09:00
EVO усиливает защиту пользователей от онлайн-мошенников

Агентство электронного управления (AGE) сообщило о внедрении на портале EVO предупреждения, направленного на предотвращение онлайн-мошенничества.

Решение принято на фоне роста числа мошеннических схем, осуществляемых с помощью ложных телефонных звонков и SMS-сообщений, передает noi.md

По информации ведомства, на сайте размещено специальное уведомление, которое направляет пользователей на официальную платформу для сообщения о киберпреступлениях. Кроме того, в разделе «Экстренные номера» появился отдельный подраздел, посвященный информированию граждан и подаче сообщений о попытках мошенничества. 

В AGE напомнили, что ведомство и государственные платформы EVO, MPay и MDelivery никогда не запрашивают по телефону или через SMS пароли, одноразовые коды подтверждения, банковские данные, установку приложений или другую конфиденциальную информацию. Граждан призывают соблюдать осторожность и не передавать личные данные незнакомым лицам. 

Представители агентства рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и при возникновении сомнений самостоятельно связываться с учреждением, от имени которого поступил звонок. 

Также в AGE подчеркнули, что все официальные государственные платформы доступны исключительно на доменах, оканчивающихся на «.gov.md», что является одним из основных признаков подлинности государственных онлайн-ресурсов.

