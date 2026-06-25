Румыния занимает первое место в ЕС по уровню крайней бедности среди молодёжи.

По данным Eurostat за 2025 год, более 15% румын в возрасте от 15 до 29 лет сталкиваются с серьёзными материальными лишениями — это почти в три раза выше среднего показателя по ЕС (5,8%). Следом за Румынией идут Греция и Болгария.

В Европейском союзе 5,8% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет сталкиваются с серьёзными материальными и социальными лишениями в 2025 году, согласно данным Eurostat. Этот показатель остался на уровне 2024 года и немного ниже, чем среди населения в целом (6,3%), пишет libertatea.ro

Самый высокий уровень лишений среди молодёжи зафиксирован в Румынии — 15,1%. Следом идут Греция (14,7%) и Болгария (14,0%). В то же время в 10 странах ЕС этот показатель не превышает 3% — среди них Хорватия, Словения, Польша, Чехия, Эстония, Кипр, Австрия, Нидерланды, Люксембург и Португалия.

Что касается риска бедности или социальной изоляции (AROPE), данные за 2025 год показывают, что молодёжь оказалась более уязвимой, чем остальное население. 24,2% молодых людей столкнулись с этим риском по сравнению с 20,9% населения в целом. У молодёжи риск бедности был на 3,3 процентных пункта выше, чем у населения в целом.

Ещё 8,2% молодых людей живут в семьях с крайне низкой трудовой активностью — это лишь незначительно превышает средний показатель по населению (7,9%).

Румыния также лидирует в ЕС по числу молодых людей, бросивших учёбу: 15,5% в возрасте 18–24 лет покинули систему образования досрочно. Для сравнения: в Хорватии этот показатель — всего 2,1%, а в Греции, Ирландии и Польше — ниже 4%.

«В 2025 году в среднем 9,1% молодых людей в возрасте 18–24 лет в ЕС преждевременно покинули систему образования и профессиональной подготовки. В странах ЕС доля бросивших учёбу варьировалась от 2,1% в Хорватии до 15,5% в Румынии», — сообщил Eurostat.