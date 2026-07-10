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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 10:49
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Moldovagaz пригрозил Energocom судом из-за раскрытия условий контракта

Между крупными энергетическими компаниями Молдовы разгорелся скандал. Moldovagaz выступил с резкой критикой в адрес Energocom после того, как последняя обнародовала детали их совместного контракта по обслуживанию потребителей.

Moldovagaz пригрозил Energocom судом из-за раскрытия условий контракта.
Moldovagaz пригрозил Energocom судом из-за раскрытия условий контракта.

В официальном заявлении Moldovagaz обвинил госкомпанию в раскрытии конфиденциальной информации и манипулировании фактами. По утверждению оператора, Energocom намеренно занизил объем выполняемых работ, передает rupor.md со ссылкой на bani.md

Контракт включал в себя не просто печать квитанций, а полный комплекс услуг:

  • Обслуживание клиентов и заключение договоров.
  • Обработку данных и взаимодействие с транспортными сетями.
  • Использование ИТ-инфраструктуры Moldovagaz.
  • Выплату зарплат всем задействованным сотрудникам.

В Moldovagaz подчеркнули, что подобные публикации вводят общество в заблуждение, и заявили о готовности защищать свою деловую репутацию в суде.

Скандал спровоцировали заявления депутата от «Нашей партии» Константина Куюмжу. Он обвинил Energocom в неэффективной трате 18 миллионов леев на неработающую систему выставления счетов (биллинг).

Опровергая эти обвинения, Energocom раскрыл финансовые детали. По данным госкомпании:

  • Новая ИТ-система обошлась в 315 700 евро (около 6,34 млн леев).
  • Суммарные инвестиции вместе с системой учета составили менее 11 млн леев.
  • Ранее за аналогичный аутсорсинг компания Moldovagaz получала около 12,5 млн леев ежемесячно (до 150 млн леев в год).

Energocom утверждает, что досрочный разрыв отношений с Moldovagaz сэкономит гражданам около 38 миллионов леев, которые иначе заложили бы в тариф. Задержку июньских квитанций в компании объяснили техническим переходом на новую платформу и пообещали не начислять потребителям пеню.

Источник
rupor.md logorupor
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