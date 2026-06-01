Молдова запустила официальный портал имиджа страны moldova.md.

Разработанная как современная визитная карточка страны, платформа предлагает структурированное и удобное для навигации представление Республики Молдова для международной аудитории, а также для граждан страны и диаспоры.

Платформа www.moldova.md объединяет в одном месте важную информацию о стране — от экономического контекста и направлений развития до культурной самобытности, традиций и местного опыта. Контент организован таким образом, чтобы обеспечить быстрое и точное понимание Республики Молдова как для тех, кто знакомится с ней впервые, так и для тех, кто хочет заново открыть её с современной точки зрения, пишет logos-pres.md

Веб-сайт доступен на английском языке и специально ориентирован на международную аудиторию — посетителей и людей, заинтересованных в знакомстве с Республикой Молдова, включая лидеров общественного мнения и широкую публику, ищущую аутентичные впечатления, — предлагая прямой доступ к актуальной и проверенной информации.

Особой изюминкой официального запуска стало размещение баннера, посвященного платформе www.moldova.md, в зоне паспортного контроля международного аэропорта имени Евгения Доги в Кишиневе. Баннер с надписью «Вы только что приземлились в Молдове» приветствует иностранных гостей по прибытии в страну и предлагает им прямой доступ, по QR-коду, к официальной презентационной платформе Республики Молдова.

Благодаря этой инициативе сайт www.moldova.md становится стратегическим инструментом для коммуникации и продвижения имиджа страны, способствуя укреплению присутствия Республики Молдова на международном пространстве и формированию четкого и информированного восприятия.

Ирина Толстоусова, заместитель директора Инвестиционного агентства, заявила: «Сильный имидж страны строится на последовательности и идентичности, представленной согласованно во всех международных пространствах. С помощью сайта www.moldova.md и медиа-инструментария мы стремимся предложить Республике Молдова современную презентационную платформу, основанную на опыте и стандартах, применяемых государствами, которые годами разрабатывают стратегии национального брендинга. В то же время мы сделали акцент на удобстве и доступности, чтобы эти инструменты могли легко и эффективно использоваться учреждениями, партнерами и сообществами, продвигающими Молдову».

Запуская эту платформу, Республика Молдова повышает свою узнаваемость на международном уровне и представляет свой национальный профиль единым и заслуживающим доверия образом, предлагая более четкий и актуальный образ для мировой общественности и точку отсчета для тех, кто хочет с ней познакомиться.