Молдова заняла восьмое место в мире по уровню интернет-соединения.

Об этом свидетельствует Индекс интернет-связи (Internet Connectivity Index), подготовленный сервисом Saily — приложением eSIM для путешественников, разработанным компанией NordVPN.

Второй год подряд авторы исследования оценивают 97 стран по четырем основным критериям: кибербезопасность, качество Интернета, его доступность и свобода в Сети. На основе этих показателей формируется общий рейтинг эффективности интернет-инфраструктуры, пишет jurnal.md

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются страны Западной и Северной Европы: Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия и Великобритания.

Молдова продемонстрировала самый впечатляющий рост среди всех участников исследования, поднявшись сразу на 53 позиции — с 61-го на 8-е место. Главным фактором такого скачка стало значительное улучшение показателя свободы Интернета, по которому страна сейчас занимает 9-е место в мире. Кроме того, Молдова находится на 12-м месте по доступности Интернета благодаря сравнительно низкой стоимости мобильной передачи данных.

В то же время стране еще предстоит улучшить показатели в сфере кибербезопасности и качества интернет-соединения. По этим критериям Молдова занимает 49-е и 50-е места соответственно.

По словам генерального директора Saily Викинтаса Макницкаса, стремительный рост Молдовы объясняется расширением свободы Интернета и одними из самых доступных тарифов на мобильный Интернет в мире.

«Рост Молдовы — самый впечатляющий во всем индексе: скачок на 53 позиции благодаря значительному улучшению свободы Интернета и одним из самых доступных тарифов на мобильные данные в мире. Это доказывает, что страна может быстро развивать цифровую инфраструктуру и становиться удобным местом для путешественников, которым важно оставаться на связи», — отметил он.

Европа продолжает доминировать в мировом рейтинге: 13 из 15 стран с лучшими показателями интернет-связи находятся именно на европейском континенте. Первые три места занимают Эстония, Литва и Дания.

В число 15 лучших также вошла Чили — единственная страна Латинской Америки, сумевшая приблизиться по уровню развития интернет-инфраструктуры к европейским государствам.

Последние места в рейтинге заняли Венесуэла, Зимбабве и Камерун.