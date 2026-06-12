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nv.ua logonv
12 Июня 2026, 19:42
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Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира 2026 года

Ежегодно аналитики оценивают страны по уровню безопасности и по определенным критериям составляют рейтинг самых безопасных стран мира Global Peace Index.

Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира 2026 года.
Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира 2026 года.

В отчете за 2026 год проанализировали 99,7% населения планеты, охватив 163 страны. Эксперты оценили состояние мира в трех сферах: уровень социальной безопасности и защищенности, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации, передает nv.ua

«Глобальный индекс мира (GPI) за 2026 год показывает, что мир борется с экономическими последствиями рекордно большого количества конфликтов, которые становятся все более взаимосвязанными и сложными для разрешения», — отметили в Институте экономики и мира.

Кроме того, эксперты отметили, что глобальный мир находится на самом низком уровне с момента создания Индекса, тогда как условия, предшествующие конфликту, являются худшими со времен Второй мировой войны. Также результаты исследования показали, что за прошлый год в 99 странах наблюдалось ухудшение миролюбия, что является самым высоким показателем с момента создания Индекса 20 лет назад.

При этом улучшение общего положения в трех сферах зафиксировали лишь в 62 странах.

В число самых безопасных стран мира входят: Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Австрия и Сингапур. При этом Исландия удерживает первое место в рейтинге на протяжении последних 19 лет. По мнению экспертов, это связано с отсутствием регулярной армии, низким уровнем преступности и высоким уровнем общественного доверия.

Молдова заняла 50-е место в рейтинге.

Источник
nv.ua logonv
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