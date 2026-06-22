Молдова возглавила рейтинг по посещаемости Украины: более миллиона визитов за год.

Граждане Молдовы продолжают удерживать первое место по количеству визитов в Украину, заметно опережая жителей других государств.

По официальным данным Государственного агентства по развитию туризма Украины (ДАРТ), в 2025 году соседнюю страну посетили более миллиона наших сограждан, пишет rupor.md

Молдова сохраняет за собой лидерство в этом списке на протяжении последних пяти лет. Согласно статистике украинского ведомства, опубликованной порталом liga.net, в 2021 году в Украину въехали 1 054 068 граждан Молдовы, а по итогам 2025 года этот показатель даже немного вырос и составил 1 087 894 человека. На втором и третьем местах в обновленном рейтинге расположились Румыния и Польша, откуда приехали около 380 тысяч и 243 тысяч человек соответственно.

В профильном агентстве подчеркивают, что за прошедшие годы сильно изменилась сама цель поездок. Если раньше люди ехали в основном ради классического туризма, то теперь преобладают дипломатические визиты и гуманитарные миссии.