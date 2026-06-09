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ipn
9 Июня 2026, 07:54
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Wizz Air со следующего года введёт интернет Starlink на борту своих самолётов

Wizz Air объявила о внедрении спутникового интернета Starlink на всех своих самолётах, начиная со следующего года. Таким образом, она становится первой сверхбюджетной авиакомпанией в Европе, предлагающей пассажирам эту услугу.

Wizz Air со следующего года введёт интернет Starlink на борту своих самолётов.
Wizz Air со следующего года введёт интернет Starlink на борту своих самолётов.

Компания не раскрыла финансовые детали соглашения, заключенного со Starlink, сообщает ipn.md со ссылкой на reuters.com

Ранее конкуренты в сегменте лоукостеров, такие как Ryanair и EasyJet, отмечали, что внедрение интернета Starlink на борту самолётов связано со значительными расходами. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири оценил, что такая услуга может обходиться компании до 250 миллионов долларов в год, включая дополнительные затраты на топливо.

В то же время Starlink, крупнейший оператор спутниковой связи, уже заключил соглашения с рядом авиакомпаний США, включая American Airlines, Southwest, United Airlines и Alaska Airlines. Этой услугой также пользуются авиаперевозчики, выполняющие дальнемагистральные рейсы, такие как Singapore Airlines и Emirates.

Wizz Air сообщила о росте пассажиропотока на 26% в мае и прогнозирует положительную динамику доходов в летний сезон, несмотря на глобальную экономическую неопределённость.

Источник
ipn
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