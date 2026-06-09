Wizz Air со следующего года введёт интернет Starlink на борту своих самолётов
Wizz Air объявила о внедрении спутникового интернета Starlink на всех своих самолётах, начиная со следующего года. Таким образом, она становится первой сверхбюджетной авиакомпанией в Европе, предлагающей пассажирам эту услугу.
Компания не раскрыла финансовые детали соглашения, заключенного со Starlink, сообщает ipn.md со ссылкой на reuters.com
Ранее конкуренты в сегменте лоукостеров, такие как Ryanair и EasyJet, отмечали, что внедрение интернета Starlink на борту самолётов связано со значительными расходами. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири оценил, что такая услуга может обходиться компании до 250 миллионов долларов в год, включая дополнительные затраты на топливо.
В то же время Starlink, крупнейший оператор спутниковой связи, уже заключил соглашения с рядом авиакомпаний США, включая American Airlines, Southwest, United Airlines и Alaska Airlines. Этой услугой также пользуются авиаперевозчики, выполняющие дальнемагистральные рейсы, такие как Singapore Airlines и Emirates.
Wizz Air сообщила о росте пассажиропотока на 26% в мае и прогнозирует положительную динамику доходов в летний сезон, несмотря на глобальную экономическую неопределённость.