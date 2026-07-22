Молдова заняла 45-е место в мировом рейтинге паспортов

Паспорт Республики Молдова занимает 45-е место в Индексе паспортов Henley Passport Index 2026, обеспечивая доступ в 120 стран без предварительной визы или с визой по прибытии.

В мировом рейтинге Республика Молдова находится после Грузии, занимающей 44-е место с доступом в 121 страну, и опережает Венесуэлу, занимающую 46-е место с доступом в 117 стран, пишет logos-pres.md

При этом Румыния занимает 11-е место в мировом рейтинге с доступом в 178 стран, Украина — 33-е место с доступом в 142 страны, а Российская Федерация — 47-е место со 114 странами.

Лидером рейтинга является Сингапур с доступом в 192 страны. Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место с 188 странами. Швеция находится на третьем месте с доступом в 187 стран.

На четвертом месте находятся Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания, имеющие безвизовый доступ к 186 государствам.

Henley Passport Index анализирует 199 паспортов и 227 направлений, ранжируя их на основе количества стран, в которые владельцы паспортов могут путешествовать без визы перед отъездом.