9 Июня 2026, 19:09
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Молдова выдворила четверых граждан Непала за попытку незаконного пересечения границы
Четверо граждан Непала были выдворены из Молдовы и получили запрет на въезд в страну сроком на один год после попытки незаконного пересечения государственной границы.
Как сообщили в Генеральном инспекторате по миграции, решение было принято 9 июня в отношении мужчин в возрасте от 26 до 29 лет, передает tvn.md
По решению суда Бельц они были помещены в Центр временного размещения иностранцев, где находились до исполнения процедуры выдворения под сопровождением.
Помимо депортации, всем четверым гражданам Непала запрещён въезд на территорию Молдовы сроком на один год.
В инспекторате подчеркнули, что такие меры направлены на противодействие нелегальной миграции и обеспечение соблюдения миграционного законодательства страны.