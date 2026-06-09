Молдова выдворила четверых граждан Непала за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по миграции, решение было принято 9 июня в отношении мужчин в возрасте от 26 до 29 лет, передает tvn.md

По решению суда Бельц они были помещены в Центр временного размещения иностранцев, где находились до исполнения процедуры выдворения под сопровождением.

Помимо депортации, всем четверым гражданам Непала запрещён въезд на территорию Молдовы сроком на один год.

В инспекторате подчеркнули, что такие меры направлены на противодействие нелегальной миграции и обеспечение соблюдения миграционного законодательства страны.