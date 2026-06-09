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tvn.md logotvn
9 Июня 2026, 19:09
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Молдова выдворила четверых граждан Непала за попытку незаконного пересечения границы

Четверо граждан Непала были выдворены из Молдовы и получили запрет на въезд в страну сроком на один год после попытки незаконного пересечения государственной границы.

Молдова выдворила четверых граждан Непала за попытку незаконного пересечения границы.
Молдова выдворила четверых граждан Непала за попытку незаконного пересечения границы.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по миграции, решение было принято 9 июня в отношении мужчин в возрасте от 26 до 29 лет, передает tvn.md

По решению суда Бельц они были помещены в Центр временного размещения иностранцев, где находились до исполнения процедуры выдворения под сопровождением.

Помимо депортации, всем четверым гражданам Непала запрещён въезд на территорию Молдовы сроком на один год.

В инспекторате подчеркнули, что такие меры направлены на противодействие нелегальной миграции и обеспечение соблюдения миграционного законодательства страны.

Источник
tvn.md logotvn
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