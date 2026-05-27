Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: лидер находится в Европе.

В нынешнем рейтинге на первое место вышла Швейцария, годом ранее занимавшая вторую строчку, пишет euronews.com

«Швейцария выделяется исключительными возможностями заработка (по этому показателю страна занимает первое место в мире), хорошей доступностью медицинской помощи и высокими стандартами безопасности», – говорится в отчёте Remitly.

«Привлекательность Швейцарии дополнительно усиливается за счёт давно сложившегося сообщества иммигрантов и развитой инфраструктуры коммунальных услуг. Высокие оценки по новым показателям, таким как наличие международных школ и обеспечение энергоресурсами, обеспечили стране первое место», – отмечают авторы рейтинга.

Универсальной страны мечты не существует, но вот те, которые получили самые высокие оценки по всему миру.

Самые благоприятные для иммигрантов страны в 2026 году

Следом за Швейцарией идёт Исландия, занявшая вторую строчку после прошлогоднего лидерства.

Remitly отмечает у северной страны сильный потенциал доходов, высокий уровень безопасности и хорошие экологические показатели, уточняя, что снижение в рейтинге объясняется сокращением количества международных школ.

«С её продуманной семейной политикой и одним из самых счастливых населений в мире Исландия предлагает иммигрантам высокое качество жизни в сплочённом обществе», – добавляют в Remitly.

Третье место занял Люксембург – благодаря высоким доходам, серьёзному уровню безопасности и отлично организованному общественному транспорту, что делает страну особенно привлекательной для тех, кто ищет «стабильность, мобильность и высокий уровень жизни в самом центре Европы».

Единственной страной за пределами Европы, вошедшей в первую пятёрку, стала Австралия: она заняла четвёртое место благодаря «гостеприимному иммигрантскому сообществу, хорошим возможностям заработка и образу жизни с акцентом на отдыхе на природе».

Пятёрку замыкает Германия, которую в Remitly называют «надёжным выбором для иммигрантов, ищущих возможности в крупнейшей экономике Европы, где действуют сильные гарантии прав работников и есть хорошие перспективы долгосрочной карьеры».

В стране также расположены некоторые из самых доступных по стоимости недвижимости городов.

Топ‑10 стран для переезда: