theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
27 Мая 2026, 09:22
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: лидер находится в Европе

Компания Remitly опубликовала свой Индекс иммиграции 2026 года. В нём оцениваются 82 страны по 34 показателям, среди которых стоимость жизни, культурная среда, система образования, уровень счастья, здравоохранение, безопасность.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: лидер находится в Европе.
Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: лидер находится в Европе.

В нынешнем рейтинге на первое место вышла Швейцария, годом ранее занимавшая вторую строчку, пишет euronews.com

«Швейцария выделяется исключительными возможностями заработка (по этому показателю страна занимает первое место в мире), хорошей доступностью медицинской помощи и высокими стандартами безопасности», – говорится в отчёте Remitly.

«Привлекательность Швейцарии дополнительно усиливается за счёт давно сложившегося сообщества иммигрантов и развитой инфраструктуры коммунальных услуг. Высокие оценки по новым показателям, таким как наличие международных школ и обеспечение энергоресурсами, обеспечили стране первое место», – отмечают авторы рейтинга.

Универсальной страны мечты не существует, но вот те, которые получили самые высокие оценки по всему миру.

Самые благоприятные для иммигрантов страны в 2026 году

Следом за Швейцарией идёт Исландия, занявшая вторую строчку после прошлогоднего лидерства.

Remitly отмечает у северной страны сильный потенциал доходов, высокий уровень безопасности и хорошие экологические показатели, уточняя, что снижение в рейтинге объясняется сокращением количества международных школ.

«С её продуманной семейной политикой и одним из самых счастливых населений в мире Исландия предлагает иммигрантам высокое качество жизни в сплочённом обществе», – добавляют в Remitly.

Третье место занял Люксембург – благодаря высоким доходам, серьёзному уровню безопасности и отлично организованному общественному транспорту, что делает страну особенно привлекательной для тех, кто ищет «стабильность, мобильность и высокий уровень жизни в самом центре Европы».

Единственной страной за пределами Европы, вошедшей в первую пятёрку, стала Австралия: она заняла четвёртое место благодаря «гостеприимному иммигрантскому сообществу, хорошим возможностям заработка и образу жизни с акцентом на отдыхе на природе».

Пятёрку замыкает Германия, которую в Remitly называют «надёжным выбором для иммигрантов, ищущих возможности в крупнейшей экономике Европы, где действуют сильные гарантии прав работников и есть хорошие перспективы долгосрочной карьеры».

В стране также расположены некоторые из самых доступных по стоимости недвижимости городов.

Топ‑10 стран для переезда:

  1. Швейцария
  2. Исландия
  3. Люксембург
  4. Австралия
  5. Германия
  6. Ирландия
  7. США
  8. Дания
  9. Норвегия
  10. Испания
Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте