Опубликован рейтинг стран с самыми привлекательными женщинами.

Данные опубликованы на портале World Population Review, передает media.az

В основу исследования легли рейтинги, опубликованные в 2025 году. Некоторые из них основывались на количестве победительниц международных конкурсов красоты из разных стран, другие оценивали, выходцы из каких государств чаще всего становятся мировыми знаменитостями, третьи опирались на мнение экспертов.

В рейтинге, учитывавшем также голоса на форуме Reddit, первое место заняла Колумбия. В пятерку лидеров также вошли Польша, Греция, Чехия и Россия, оказавшаяся на четвертой позиции.

Самыми непривлекательными были названы женщины Венесуэлы, Албании и Испании.