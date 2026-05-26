26 Мая 2026, 07:54
Молдова заняла 87-е место в рейтинге паспортов

Паспорт Молдовы в настоящее время занимает 87-е место в рейтинге Nomad Passport Index 2026, с общим баллом 79. Страна поднялась по сравнению с прошлым годом на пять позиций.

В настоящее время молдавский паспорт позволяет посещать без визы 124 страны мира (столько же было и в прошлом году), пишет logos-pres.md

«Рейтинг паспорта Молдовы относительно других паспортов мира рассчитывается с учетом подхода правительства Молдовы не только к путешествиям, но и к международному налоговому законодательству, мировому восприятию, двойному гражданству и личной свободе, поскольку количество стран, которые может посетить владелец паспорта Молдовы, не отражает всей картины, и вам придется столкнуться с совершенно разными требованиями для уплаты налогов, свободного проживания, соблюдения правил и избегания пристального внимания во время путешествий», — объясняют авторы рейтинга, портал nomadcapitalist.com.

По налоговому критерию Молдова получила 30 баллов, по международному восприятию – 30 баллов, по возможности двойного гражданства – 50 баллов, по личным свободам – 30 баллов. Именно возможность получения двойного гражданства и стала драйвером относительного роста страны.

На первом месте в рейтинге  Мальта, на втором — Греция, на третьем — Ирландия.

Четвертую позицию заняла Румыния, и это – несомненный прогресс для страны, которая в прошлом году была на 21-й позиции. У неё 172 страны, 40 баллов по налогам и восприятию и по 50 баллов по двойному гражданству и личным свободам.

Украина на 73 месте, Россия – на 96-м.

Всего в рейтинге было обследовано 199 стран и территорий.

Источник
