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logos.press.md logologos
13 Июля 2026, 19:15
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Молдова упростила прием украинских беженцев в учреждения профтехобразования

Министерство образования и исследований (MEC) упростило процедуру поступления украинских беженцев в учреждения профессионально-технического образования Молдовы на 2026–2027 учебный год.

Молдова упростила прием украинских беженцев в учреждения профтехобразования.
Молдова упростила прием украинских беженцев в учреждения профтехобразования.

В частности, при подаче документов больше не потребуется нотариально заверенный перевод документов об образовании, передает logos-pres.md

О новых условиях представители министерства сообщили на информационной встрече с участием украинских общественных организаций, международных партнеров и руководителей колледжей, профессиональных школ и центров передового опыта.

Согласно разъяснениям MEC, украинские беженцы смогут участвовать в конкурсе на платные места на тех же финансовых условиях, что и граждане Республики Молдова, оплачивая обучение по действующим для граждан страны тарифам.

Кроме того, министерство рекомендовало приемным комиссиям отказаться от требования предоставлять нотариально заверенные переводы документов об образовании. Для проверки подлинности украинских дипломов и аттестатов учебные заведения получили официальный электронный инструмент, позволяющий проводить такую проверку без дополнительных процедур со стороны абитуриентов.

По словам начальника управления политики в области профессионально-технического образования Министерства образования и исследований Сильвиу Гынку, принятые меры направлены на устранение административных барьеров и расширение доступа украинских беженцев к профессиональному образованию и последующей интеграции на рынке труда.

Источник
logos.press.md logologos
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