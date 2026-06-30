Молдова укрепляет свою роль поставщика безопасности в Дунайском регионе.

Молдова укрепляет свои позиции в качестве активного партнёра в борьбе с гибридными и кибернетическими угрозами в Восточной Европе.

Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитина представила страну на Конференции министров внутренних дел государств-участников Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR), которая проходила 29-30 июня в Софии (Болгария), передает noi.md

Встреча, организованная Министерством внутренних дел Болгарии в контексте 15-летия со дня принятия Стратегии, была сосредоточена на выработке совместных мер реагирования на киберпреступность, терроризм и дезинформацию. В своем выступлении Даниела Мисаил-Никитина представила опыт Республики Молдова в области отражения кибератак на государственные учреждения и пресечения схем незаконного финансирования, направленных на дестабилизацию демократических процессов.

В ходе дискуссий министр обратила внимание на то, что нынешние трансграничные угрозы взаимосвязаны, что исключает возможность изолированных подходов со стороны европейских государств. В то же время министр выделила модернизацию Национального центра по борьбе с киберпреступностью и внедрение системы круглосуточного оповещения о киберинцидентах, особенно в энергетическом секторе.

«К современным вызовам безопасности больше нельзя подходить обособленно, поскольку организованная преступность, кибератаки и незаконное финансирование всё чаще используются для подрыва стабильности государств и доверия граждан к институтам власти», — заявила министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитина.

В данном контексте Республика Молдова выступила с официальным приглашением к государствам-членам EUSDR более активно использовать Хаб безопасности Европейского союза в Кишинёве. Эта платформа рассматривается как стратегический региональный узел для обмена информацией и проведения совместных учений по противодействию гибридным рискам.