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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 17:27
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ГИЧС дал рекомендации на фоне желтого кода пожарной опасности

На фоне желтого кода пожарной опасности ГИЧС призывает граждан не использовать открытый огонь рядом с лесами, сельхозугодьями, лесополосами и участками с сухой растительностью.

ГИЧС дал рекомендации на фоне желтого кода пожарной опасности.
ГИЧС дал рекомендации на фоне желтого кода пожарной опасности.

Спасатели предупреждают, что в этот период даже небольшой источник огня может привести к пожару. Граждан просят не сжигать растительные остатки, бытовой мусор и стерню, передает rupor.md

Также ГИЧС призывает не бросать окурки, спички и другие горящие предметы рядом с участками сухой травы. Родителей просят следить за детьми и объяснять им, чем опасны игры с огнем. Если использование огня разрешено, его нужно полностью потушить и соблюдать все меры безопасности.

В случае обнаружения очагов возгорания граждан просят сразу звонить по номеру 112.

В ГИЧС напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к серьезным последствиям для окружающей среды, имущества и жизни людей.

Желтый код пожарной опасности действует в Молдове с 10 по 17 июля.

Источник
rupor.md logorupor
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