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logos.press.md logologos
23 Июля 2026, 13:35
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Молдова хочет сохранить часть соглашений с СНГ

Республика Молдова хочет сохранить 17 из 140 международных договоров по линии Содружества Независимых Государств (СНГ).

Молдова хочет сохранить часть соглашений с СНГ.
Молдова хочет сохранить часть соглашений с СНГ.

Об этом заявила директор правового департамента организации Лариса Заудальская на заседании комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, передает logos-pres.md

«Из 140 международных договоров, в которых они могут остаться, они изъявили желание остаться только в 17. Здесь не обозначены документы, касающиеся защиты прав человека <…>. Первый, самый главный вопрос — они просят сохраниться в договоре о Зоне свободной торговли», — сказала Заудальская.

Также в список документов вошли соглашения о борьбе с хищением культурных ценностей, с хищением транспортных средств, с незаконным оборотом наркотических средств, с преступностью; соглашение в области технического переоснащения и обновления железнодорожного состава, договоры о социальной защите трудовых мигрантов и признании льгот и гарантий для участников Великой Отечественной войны.

При этом 22 июля правительство Молдовы одобрило выход из соглашения о сотрудничестве в области издания, распространения книг и полиграфии, подписанное в 1995 году в Алма-Ате.

«Участие в этом соглашении больше не соответствует национальным интересам и текущим целям развития культурного и издательского сектора Республики Молдова», — прокомментировал представлявший проект постановления министр культуры Дан Суручану.

Это решение должен одобрить парламент.

Источник
logos.press.md logologos
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