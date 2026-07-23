Молдова хочет сохранить часть соглашений с СНГ.

Республика Молдова хочет сохранить 17 из 140 международных договоров по линии Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом заявила директор правового департамента организации Лариса Заудальская на заседании комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, передает logos-pres.md

«Из 140 международных договоров, в которых они могут остаться, они изъявили желание остаться только в 17. Здесь не обозначены документы, касающиеся защиты прав человека <…>. Первый, самый главный вопрос — они просят сохраниться в договоре о Зоне свободной торговли», — сказала Заудальская.

Также в список документов вошли соглашения о борьбе с хищением культурных ценностей, с хищением транспортных средств, с незаконным оборотом наркотических средств, с преступностью; соглашение в области технического переоснащения и обновления железнодорожного состава, договоры о социальной защите трудовых мигрантов и признании льгот и гарантий для участников Великой Отечественной войны.

При этом 22 июля правительство Молдовы одобрило выход из соглашения о сотрудничестве в области издания, распространения книг и полиграфии, подписанное в 1995 году в Алма-Ате.

«Участие в этом соглашении больше не соответствует национальным интересам и текущим целям развития культурного и издательского сектора Республики Молдова», — прокомментировал представлявший проект постановления министр культуры Дан Суручану.

Это решение должен одобрить парламент.